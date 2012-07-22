Дочь Тимошенко: Оппозиция популярна, но силы слишком неравны

Об этом она сказала в интервью Голосу Америки, пишет Тиждень.

"Я не политик и не хочу делать каких-либо политических анализов. Я знаю настроения простых людей, с которыми я общаюсь" - заявила Евгения Тимошенко.

"Они (обычные граждане - ред.) Говорят, что политическая и экономическая ситуация развивается в неверном направлении. Их бизнес уничтожают, нельзя свободно выражать свое мнение, журналистов притесняют. Накануне мы видели информацию о возможном аресте директора TВi, единственного канала, который говорит правду об оппозиции. Журналисты выступают против этих репрессий", - добавила Тимошенко-младшая.

По ее словам, "то, что происходит - это установление в Украине диктатуры". "Все ощущают давление этой машины, которую невозможно остановить какими-то внутренними силами", - сказала она.

"Даже если украинцы проголосуют, их голоса могут украсть, применяя массовые фальсификации. Против оппозиции будут задействованы огромные финансовые и административные ресурсы. Я не имею больших надежд (на эти выборы - ред) ... Оппозиция пользуется большой поддержкой, но силы неравны" - подытожила дочь экс-премьера.