В Татарстане подорвали лидера мусульман, его зама - застрелили
В Татарстане совершено покушение на мусульманских лидеров региона: муфтий ранен, его заместитель погиб.
Следствие рассматривает в качестве одной из версий покушения на мусульманских лидеров Татарстана их профессиональную деятельность, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Муфтий Ильдас Файзов и его заместитель Валлиула Якупов стали известными в республике как борцы с религиозным экстремизмом, пишет Радио Свобода.
Якупова убили в Казани сегодня утром. По информации МВД республики, его застрелили, когда он выходил из дома. Позже в Казани подорвали служебный автомобиль муфтия Файзова, который, однако, был лишь ранен.
Возбуждены уголовные дела. Под усиленный контроль полиции взяты лидеры мусульманского духовенства Татарстана, религиозные и государственные объекты.