В Татарстане подорвали лидера мусульман, его зама - застрелили

Следствие рассматривает в качестве одной из версий покушения на мусульманских лидеров Татарстана их профессиональную деятельность, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Муфтий Ильдас Файзов и его заместитель Валлиула Якупов стали известными в республике как борцы с религиозным экстремизмом, пишет Радио Свобода.

Якупова убили в Казани сегодня утром. По информации МВД республики, его застрелили, когда он выходил из дома. Позже в Казани подорвали служебный автомобиль муфтия Файзова, который, однако, был лишь ранен.

Возбуждены уголовные дела. Под усиленный контроль полиции взяты лидеры мусульманского духовенства Татарстана, религиозные и государственные объекты.