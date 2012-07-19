В Татарстане подорвали лидера мусульман, его зама - застрелили

15:45, 19 июля 2012
Политика
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В Татарстане совершено покушение на мусульманских лидеров региона: муфтий ранен, его заместитель погиб.

Машину Файвазова взорвали в Казани, фото dumrt.ru

Следствие рассматривает в качестве одной из версий покушения на мусульманских лидеров Татарстана их профессиональную деятельность, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Муфтий Ильдас Файзов и его заместитель Валлиула Якупов стали известными в республике как борцы с религиозным экстремизмом, пишет Радио Свобода.

Якупова убили в Казани сегодня утром. По информации МВД республики, его застрелили, когда он выходил из дома. Позже в Казани подорвали служебный автомобиль муфтия Файзова, который, однако, был лишь ранен.

Возбуждены уголовные дела. Под усиленный контроль полиции взяты лидеры мусульманского духовенства Татарстана, религиозные и государственные объекты.

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