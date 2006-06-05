Брифинг активиста “Поры”, которому отказали во въезде в Россию

Сегодня в 16.00 в офисе Гражданской партии “Пора” (ул. Фроловская, 9-11) состоится экстренный брифинг Сергея ЕВТУШЕНКО, которому отказали во въезде в РФ.

На брифинге активист “Поры” объяснит причины своего задержания и прокомментирует события, которые произошли с ним в московском аэропорту, сообщили УНИАН в пресс-службе “Поры”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Москве в аэропорту «Шереметьево» С.ЕВТУШЕНКО - члену партии “Пора”, советнику министра иностранных дел Украины, исполнительному директору Института евроатлантического сотрудничества - не было разрешено въехать на территорию Российской Федерации. Ему сообщили, что его пребывание в Российской Федерации является нежелательным, поэтому он был вынужден вернуться в Киев.