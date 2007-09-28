Луценко: без радикального наступления на мафию ничего не изменится

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что Украина получит демократическое большинство в парламенте и правительство народного доверия.

Как сообщает пресс-служба блока НУ-НС, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня в эфире телеканала «1+1».

«Мы должны признавать людское волеизъявление», - убежден лидер Блока «Наша Украина – Народная самооборона». Он заверил, что если Центральная избирательная комиссия получит протоколы с подписями всех членов участковых комиссий и неподдельными печатями, - «Украина получит демократическое большинство в парламенте и правительство народного доверия». «Речь идет не о том, кто будет первым, вторым или третьим, речь идет о командном результате. Если появится вопрос или ЛУЦЕНКО будет министром, или развалится демократическое большинство, то я не буду главой ведомства», - утверждает Ю.ЛУЦЕНКО.

«Сейчас наши эксперты работают над планом будущего демократического правительства народного доверия. В скором времени мы увидим задачи, а следовательно и тех персоналий, которые эти задачи смогут выполнить», - рассказал он и добавил, что в правительстве народного доверия будет несколько приоритетов.

«Первый – это пакет реформ правоохранительной и судебной системы для реального наступления на мафию, ведь без этого мы ничего не изменим в стране, - убежден лидер блока. – Второй приоритет – налоговый кодекс, который даст новую жизнь предпринимательству и становлению среднего класса, а третий – новый украинский бюджет, который выполнит все социальные гарантии Блока «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ».

В то же время он заверил, что позаботится об антикриминальном наступлении.

«Я готов ко всему джентльменскому политическому пакету: и быть в оппозиции, и при власти, и в парламенте. Но я знаю одно – сегодня без радикального наступления на мафию ничего не изменится в стране, и я буду заниматься реализацией именно этой политики», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.