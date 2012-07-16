В Энергодаре прогремел взрыв в здании милиции и налоговой

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Запорожской области, «взрыв в помещении здания, расположенного по адресу г. Энергодар, проспект Строителей, 17, произошел накануне – 15 июля».

«По предварительным данным, взорвалась канистра с горючей смесью (возможно, с растворителем) емкостью 15-20 литров. В результате происшествия пострадал 26-летний мужчина, который с ожогами 2-й и 3-й степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Энергодарской больницы №1», - сообщили в УМЧС, отметив, что состояние пострадавшего квалифицируется медиками как «тяжелое».

Здание, в котором произошел взрыв с последующим возгоранием, – 5-этажка, часть помещений которой являются жилыми, еще часть занимают учреждения и организации, среди которых Энергодарский горотдел милиции и государственная налоговая инспекция в г. Энергодар.

Официальной информации о том, в чьем помещении произошел взрыв и о личности пострадавшего, правоохранители, устанавливающие обстоятельства и причины произошедшего, пока не предоставляют.