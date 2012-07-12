Сторонники Тимошенко уже пикетируют Высший спецсуд

В Киеве около 200 сторонников экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пикетируют Высший специальный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел, в котором сегодня должно состояться очередное слушание кассационной жалобы защитника Александра Плахотнюка на приговор по газовому делу против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент, вдоль улицы Пилипа Орлика, на которой находится Высший спецсуд, активисты киевской организации партии «Батькивщина» установили на тротуарах щиты с надписями «Юле – волю!».

Сторонники Ю.Тимошенко находятся возле памятника Пилипу Орлику, рядом с которым стоит автобус со звукоусиливающей аппаратурой.

Участники пикета не препятствуют движению автотранспорта, однако на каждом перекрестке улицы стоит инспектор ГАИ, который регулирует движение автомобилей.

Сотрудники Главного управления МВД Украины в г. Киеве выстроились вдоль тротуаров для охраны общественного порядка. Расстояние между правоохранителями составляет около пяти метров.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, затем перенесено на 26 июня, затем - на 12 июля. Ю.Тимошенко трижды обращалась в суд с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.