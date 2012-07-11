Яценюк: Конституционный Суд сегодня подтвердил свою «лакейскую сущность»

Конституционный Суд Украины сегодня подтвердил свою «лакейскую сущность», оставив “неприкосновенным Президента и судей, которые обеспечивают его безоговорочную власть, и лишил неприкосновенности депутатов - чтобы «своих» держать в страхе, а оппозиционных просто пересажать», заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт Змін", в то же время он отметил, что Президент Украины недолго будет оставаться неприкосновенным, поскольку “сформированное в парламенте нового созыва демократическое большинство примет закон о порядке импичмента Президента, и Янукович станет первым украинским руководителем, который попадет под процедуру импичмента по данному закону”.

По словам А.Яценюка, “придворный Конституционный Суд Януковича будет ликвидирован, а судьи КС будут привлечены к ответственности”.

По его словам, “все факты нарушения судьями КС присяги будут расследованы следственной комиссией Верховной Рады”.

Он отметил, что среди таких фактов - решение, принятое в декабре 2003 года, которым было разрешено Леониду Кучме баллотироваться на третий президентский срок, а “в апреле 2010 года КС по указанию Януковича принял неконституционное решение о формировании так называемого депутатского большинства”.

А.Яценюк подчеркнул, что “этот суд совершил покушение на Конституцию, вернув без воли парламента и народа Конституцию 1996 года, а также лишил чернобыльцев, афганцев и детей войны законных льгот”.

Он заверил, что «тотальная люстрация судей начнется именно с судей КС!».

По словам А.Яценюка, «закон оппозиции об отмене неприкосновенности со всех – Президента, народных депутатов и судей - обязательно будет принят новым составом парламента».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, Конституционный Суд обнародовал решение относительно принятого Верховной Радой 20 июня законопроекта о внесении изменений в Основной Закон, который предусматривал отмену неприкосновенности депутатов, Президента и судей. Этот законопроект был внесен оппозицией.

КС согласился, что парламент может вносить изменения в Конституцию в части изъятия норм из нее относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

В то же время суд не согласился с изъятием норм относительно неприкосновенности Президента Украины. В решении суда отмечается, что по этому поводу решение суд уже принимал 1 апреля 2010 года.

Также суд не согласился с тем, чтобы Верховная Рада изъяла из Конституции норму относительно неприкосновенности судей. В решении отмечено, что неприкосновенность судей «не является их личной привилегией». «Отмена такой гарантии правосудия как неприкосновенность судей косвенно может привести к ограничению права на судебную защиту, гарантированного статьей 55 Конституции Украины», - говорится в решении КС.