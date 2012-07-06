Янукович не сомневается, что «Шахтер» станет клубом европейского уровня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время выступления на торжествах по случаю 80-летия образования Донецкой области в Центре славянской культуры в Донецке.

Перечисляя спортивные достижения региона, он отметил: «Футбольная команда «Шахтер» давно уже стала визитной карточкой Донбасса, команда становилась призером чемпионатов СССР, проявляя кубковый характер, дважды завоевывала хрустальный трофей «Кубок СССР».

При этом В.Янукович добавил: «А с 1996 года, когда футбольный клуб возглавил Ринат Ахметов, «Шахтер» уверенно движется к поставленной цели - стать клубом европейского уровня. И уверен, он станет».

По словам В.Януковича, полученный командой горняков Кубок УЕФА 2009 года – «реальное тому подтверждение».

Президент также подчеркнул, что именно успехи «Шахтера» стали залогом того, что Донецк был избран одним из принимающих городов Евро-2012.

«И столица Донбасса, наш любимый Донецк, на самом высоком уровне принял европейский чемпионат по футболу», - заявил он.