Возле Украинского Дома исчезла мобильная связь

Возле Украинского дома, где проходит митинг протеста против языкового закона, исчезла мобильная связь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко.

По его словам, связь исчезла около 19.00, и до сих пор не появилась.

На Европейской площади не работают сети всех операторов мобильной связи.

По мнению Ю.Одарченко, это сделано с целью лишить возможности митингующих координировать свои действия.

Кроме того, добавил он, возможно, таким образом власть хочет вынудить людей быстрее расходиться, поскольку они не могут связаться со своими родными и близкими.