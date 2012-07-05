Возле Украинского Дома исчезла мобильная связь
19:56, 05 июля 2012Политика
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На Европейской площади не работают сети всех операторов мобильной связи.
Митингующим под Украиснким Домом отключили мобильную связь
Возле Украинского дома, где проходит митинг протеста против языкового закона, исчезла мобильная связь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко.
По его словам, связь исчезла около 19.00, и до сих пор не появилась.
На Европейской площади не работают сети всех операторов мобильной связи.
По мнению Ю.Одарченко, это сделано с целью лишить возможности митингующих координировать свои действия.
Кроме того, добавил он, возможно, таким образом власть хочет вынудить людей быстрее расходиться, поскольку они не могут связаться со своими родными и близкими.
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