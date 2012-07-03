Политолог: принятие закона о языке - это Харьков-2

Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

"То, что этот закон принят после визита Иванова, а также после короткого и закрытого совещания фракции ПР и партий парламентского большинства под управлением премьера Николая Азарова, свидетельствует о том, что сработала банальная сделка "Харьков-2", т.е. "язык в обмен на газ", - подчеркнул политолог.

По его мнению, принятие закона о региональных языках - это предварительное условие снижения цены на газ.

"Финансовая ситуация, непомерные долги, усиленные таким растратным проведением Евро-2012 - все это ставит власть перед необходимостью жертвовать гуманитарными, идеологическими ценностями Украины ради очередной газовой скидки. Поэтому апрель 2010 года (Харьковские соглашения) сегодня дополнил июль 2012", - отметил Карасев.

Оппозиция, по мнению политолога, оказалась неготовой к такому повороту событий. "Специально делались разного рода заявления, чтобы усыпить активность оппозиции. И во-вторых, я считаю, очень сильным было давление на украинскую власть со стороны Кремля", - заявил Карасев.

"Профильным комитетом законопроект еще не утвержден, там много поправок. К тому же, речь шла якобы о том, что закон будет принят на какой-то специальной сессии Верховной Рады, то есть до конца этой сессии закон принят не будет. Из-за этой дезинформации оппозиция была обезоружена, и закон приняли", - сказал политолог.

Карасев отметил, что в то же время для оппозиции это является хорошим поводом для усиления давления на власть.

"Они (представители оппозиционных сил - ред.) могут вновь обратить внимание на то, что для нынешней украинской власти и Партии регионов главное деньги, а не украинские ценности, идеология, национальная идентичность и т.п. Могут привлечь интеллигенцию... Фронт работ для оппозиции значительно увеличился", - добавил политолог.