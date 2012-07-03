Охрана ВР не пускает журналистов в ложу прессы

15:29, 03 июля 2012
Политика
4331

Охрана Верховной Рады ограничила доступ журналистов к ложе прессы с тем, чтобы они не стали свидетелями встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями фракций парламентского большинства. 

Ложа преси
Как передает корреспондент УНИАН, почти в начале встречи представители охраны ВР подошли к журналистам, находившимися в ложе прессы, с просьбой уйти оттуда. На тот момент в ложе прессы было несколько представителей информационных агентств. Они выразили возмущение по поводу того, что им запрещают находиться на их рабочих местах, и попросили привести коменданта ВР для получения от него официальных объяснений, почему журналистов фактически выгоняют из ложи прессы.

Немного погодя выяснилось, что тех журналистов, которые попали в ложу прессы, никто выгонять не будет, однако других журналистов не пускают теперь в нее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter