Охрана ВР не пускает журналистов в ложу прессы
15:29, 03 июля 2012Политика
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Охрана Верховной Рады ограничила доступ журналистов к ложе прессы с тем, чтобы они не стали свидетелями встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями фракций парламентского большинства.
|Журналистов попросили покинуть ложу прессы
Немного погодя выяснилось, что тех журналистов, которые попали в ложу прессы, никто выгонять не будет, однако других журналистов не пускают теперь в нее.
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