Регионал боится, что налог на роскошь придется платить за два сарайчика

«Закон на богатство» не решит проблем с выплатами чернобыльцам, не решит проблем с пополнением Пенсионного фонда. Также могут пострадать низшие классы, которые не смогут платить налоги. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Александр Стоян.

«Я за этот закон голосовать не буду. Не потому, что я не хочу, чтобы были налоги на богатство, а потому, что этот закон не решит вопрос, за счет чего налоги наполняют бюджет. Я очень боюсь, что этот закон может затронуть средний класс, малый бизнес, где у людей есть квартира более 120 метров, или в деревне есть дом, и еще при доме два сарайчика. То есть, мы затронем тот класс, который является средним, или еще ниже. И еще один аргумент: если, например, богатый имеет яхту, самолет или машину, то налог в миллион гривен в месяц он спокойно оплатит. Это будет по закону. Но это не решит проблемы Пенсионного фонда, выплаты чернобыльцам ... Поэтому этот закон, это моя точка зрения, отнесем на осень », отметил Стоян.