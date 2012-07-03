Мартынюк про Януковича, Конституцию и 2015 год

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Адама Мартынюка, об этом он сказал в комментарии журналистам телеканала УТ-1.

Первый вице-спикер сообщил, что на первом заседании Конституционной Ассамблеи, которое состоялось 20 июня этого года, «назывались приблизительно такие сроки: эти предложения поступят к Президенту где-то в конце 2013 года, не исключено, что в 2014 году изменения пройдут профессиональное и всенародное обсуждение, а уже в конце 2014 года или на начало 2015 года изменения могут быть поданы на рассмотрение в парламент».

А.Мартынюк отметил, что указом Президента Украины четко определен статус и функции Конституционной Ассамблеи как специального вспомогательного органа, который уполномочен проработать и внести предложения по изменениям в Основной Закон.

«Очень хорошо, что общество успокоено относительно роли и места Конституционной Ассамблеи в процессе изменений в Конституцию», - заявил он.

При этом А.Мартынюк объяснил, что «наработанные изменения Президентом или не менее чем 150-ю народными депутатами выносятся на рассмотрение Верховной Рады. После одобрения в парламенте указанные изменения должны быть направлены в Конституционный Суд на предмет заключения, не нарушают ли они действующей Конституции. После заключения Конституционного Суда Верховная Рада опять будет рассматривать предложенные изменения с учетом заключения Конституционного Суда. В поддержку изменений должно быть не менее 226 голосов народных депутатов. После того уже в течение следующей сессии, если будет собрано не меньше 300 голосов, эти изменения станут действующими».

А.Мартынюк дал понять, что вероятно, изменения будут касаться вопросов усовершенствования самоуправления с целью избежания двоевластия на местном уровне, всенародного избрания судей и нормирования на конституционном уровне избирательной системы.

Отвечая на уточняющий вопрос, примет ли парламент предложенные Конституционной Ассамблеей изменения в Конституцию, А.Мартынюк отметил, что «на сегодняшний день никто не сможет четко сказать, даже чего будут касаться эти изменения, не говоря уже о том, что будет рассматривать их уже новый состав Верховной Рады, политической конфигурации которой до объявления результатов выборов также никто не знает».