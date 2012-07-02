Янукович хочет расширить шкалу налога физлиц
Глава государства выразил уверенность, что на основе фундаментальных прогнозных расчетов следует расширить шкалу прогрессивного налога.
Реализация принципа социальной справедливости является актуальным вопросом развития нашего государства. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время торжеств по случаю Дня работника Государственной налоговой службы, передает пресс-служба главы государства. Он обратил внимание на то, что мир сегодня активно применяет налоговые рычаги для уменьшения социального расслоения граждан.
Президент отметил, что в Налоговом кодексе сделан первый шаг в направлении дифференциации ставки налога на доходы физических лиц. «Однако, убежден, ситуация в Украине требует внедрения более действенных инструментов обеспечения социальной справедливости», - подчеркнул В.Янукович.
Глава государства также выразил уверенность, что на основе фундаментальных прогнозных расчетов следует расширить шкалу прогрессивного налога. В частности, целесообразно увеличить количество ее ступеней, повысив ставку для наиболее состоятельных граждан. «Главное - следует ввести пониженную ставку для людей с низким уровнем доходов», - сказал Президент.
В этом контексте Виктор Янукович высказался за целесообразность рассмотрения других инструментов перераспределения сверхвысоких доходов через налоговые механизмы. Речь идет о введении налогообложения товаров роскоши. «Законопроект, регулирующий этот вопрос, постоянно дорабатывается, а время его внедрения - откладывается», - отметил Президент. Он обратил внимание, что в значительном количестве стран подобный налог, который играет антикризисную роль, уже давно действует.