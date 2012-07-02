Томенко: ПР боится, что большинство затрещит по швам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко заявил сегодня во время брифинга.

«К нам доходят слухи, что большинство предлагает в сентябре-октябре работать «так активно», чтобы было три пленарных дня», - сказал он.

Н.Томенко допустил, что такая инициатива связана с тем, что в сентябре и октябре будет трудно удержать парламентское большинство, поскольку многие народные депутаты не попадут в проходную часть избирательных списков партий, в частности, Партии регионов.

Кроме того, сказал Н.Томенко, это же самое касается и депутатов, которые в настоящее время представляют группу «Реформы ради будущего».

Вице-спикер отметил, что оппозиция выступает против такой работы ВР и предлагает в сентябре и октябре провести по две пленарные недели, как это предусмотрено Регламентом.

«Мы понимаем, что власть не заинтересована, чтобы парламент обсуждал возможные критические или конфликтные ситуации во время выборов, однако будем настаивать, чтобы Верховная Рада работала в нормальном режиме», - сказал Н.Томенко.