Глава администрации Путина считает, что России есть чему поучиться у Украины

Глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов считает, что России есть чему поучиться у Украины в организации международных спортивных мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе встречи с главой Администрации Президента Украины Сергеем Левочкиным сегодня в Киеве.

Поздравляя украинскую сторону с успешной организацией и завершением чемпионата Европы по футболу, С.Иванов высказал мнение, что Россия, претендующая на проведение Чемпионата мира по футболу, может поучиться в вопросах организации чемпионата у Украины.

Особенно С.Иванов выделил то, что в Украине болельщики вели себя толерантно. «Из болельщиков никто не болел против, все болели «за», - сказал он, также высоко оценив то, что «никто не выкрикивал оскорбления на стадионе, не бросал фаеров и тому подобное».