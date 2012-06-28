Кличко говорит, что Януковичу права менять Конституцию никто не давал

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», В.Кличко написал в своем блоге.

Он отметил, что «первоочередной проблемой сегодня остается попирание Конституции со стороны власти, которая делает из Основного Закона «фиктивный документ», не обязательный для выполнения».

В.Кличко раскритиковал решение Конституционного суда, который в 2010 году «по существу передал всю власть в стране одному лицу – Президенту, которого при избрании никто не наделял такими полномочиями». В.Кличко отметил, что КС «забыл», что изменять Конституцию имеет право лишь Верховная Рада своим конституционным большинством и граждане путем всеукраинского референдума.

«На бумаге государство гарантирует права и свободы – ни одно из них нельзя отменить. В реальности же все наоборот. Именно эта власть приняла такую пенсионную реформу, что многие украинцы теперь до пенсии просто не доживут, усложнила жизнь предпринимателям, чернобыльцам, инвалидам, научным работникам. Более 30 млн граждан пострадали от таких «реформ». Для мелких и средних предпринимателей – повышают налоги, для своего бизнеса – создают максимально благоприятные условия и бестендерный рай», – считает В.Кличко.

По мнению лидера «УДАРа», «право на труд, защиту от незаконного увольнения, достойную заработную плату заканчивается там, где начинается «право начальника». Между тем в ВР уже готовы принять новый Трудовой кодекс, который сделает миллионы украинцев бесправными наемниками».

В.Кличко констатировал, что «все это – доказательства того, что Основной Закон в Украине не действует». «Однако вместо того, чтобы исправлять ситуацию и бороться с проблемами, власть просто заявляет – мол, Конституция плохая, поэтому ее нужно изменить. И почему-то никому в голову не приходит простая мысль: «А может, стоит просто начать эту Конституцию выполнять?». Ведь она – не просто текст, напечатанный на бумаге. Это – договор общества и власти, правила игры, которые должны соблюдать все», – убежден лидер «УДАРа».

Он считает, что Конституционная ассамблея не решит проблем общества, особенно, если она с самого начала ориентирована, в первую очередь, на то, чтобы обслуживать власть. «Поэтому партия «УДАР» не будет принимать участия в работе Конституционной ассамблеи. Это – фарс, к которому мы не хотим иметь никакого отношения. Уверены, что говорить о пересмотре Конституции может лишь власть, которая имеет доверие людей. И уже точно не те, кто постоянно нарушает закон», – пишет В.Кличко в блоге.

«Дело руководства страны – заниматься социальными и экономическими проблемами. А если это не получается, то дать возможность гражданам осенью избрать такую власть, которую они хотят. А все эти конституционные «улучшения» – не что иное, как имитация бурной деятельности в собственных интересах», – убежден В.Кличко.