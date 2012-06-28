Томенко обвиняет регионалов в использовании детей в рекламе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, он констатировал, что в последнее время в коммерческой и политической рекламе стали активно использовать изображение детей.

«Данная тенденция стала активнее использоваться в течение последних лет, - отметил Н.Томенко. - Причем, привлечение детей к рекламе активизировалось как в политической, так и в коммерческой рекламе».

Н.Томенко напомнил, что статья 20 закона о рекламе содержит четкие ограничения на использование изображений детей в рекламе (в частности, запрещается реклама: с использованием изображений детей, потребляющих или использующих продукцию, предназначенную только для взрослых; с информацией, которая может подорвать авторитет родителей; с призывами к детям приобрести продукцию; с использованием изображений настоящего или игрушечного оружия, взрывных устройств и т.п.).

В то же время, он выразил сожаление, что «как размещенная на телевидении, так и внешняя реклама многих товаров содержит ряд явных нарушений этих ограничений».

«Однако еще более угрожающие масштабы приобретает тенденция использования изображений детей должностными лицами в контексте политической или партийной рекламы», - отметил вице-спикер.

По его словам, к сожалению, в Украине так и не принят специальный закон, регулирующий политическую рекламу. Однако Н.Томенко назвал вполне очевидным, что, исходя из духа действующего закона о рекламе и элементарной этики и морали, использовать изображение детей в рекламе глав областных администраций и в контексте рекламы их как руководителей партийных организаций Партии регионов недопустимо. По его словам, речь идет, в частности, о рекламной кампании Партии регионов и глав Черкасской, Киевской и других областей.

Н.Томенко назвал это недопустимым и с моральной точки зрения, и с точки зрения того, что во всех странах мира существует табу на использование детей в партийных или политических рекламных проектах.

По его словам, «если политические деятели и высокопоставленные должностные лица сегодня не руководствуются общими принципами этики и морали, очевидно, нужно вносить в закон о рекламе норму, запрещающую использовать изображение детей в партийной или политической рекламе».