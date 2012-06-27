Евродепутат понял, что суд над Тимошенко морочит голову ЕС

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенести рассмотрение кассационного дела экс-премьера на 12 июля.

“Я очень сильно подозреваю, что это решение является еще одним инструментом, чтобы затянуть время с тем, чтобы вопрос Евро-2012 канул в прошлое, начались летние каникулы, и ни один политик из ЕС не был рядом и не находился в контакте для дальнейших комментариев вердикта по рассмотрению кассационной жалобы”, - сказал Ч.Теннок.

Евродепутат также напомнил пункт 7 последней резолюции Европарламента, соавтором которой он был, в котором выражается сожаление по поводу предыдущего решения суда перенести рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на 26 июня.

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Как сообщал УНИАН, 26 июня Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел вновь перенес рассмотрение кассационной жалобы по газовому делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Соответствующее решение было принято коллегией судей и объявлено председательствующим судьей Станиславом Мищенко. Судья отметил, что заседание по рассмотрению кассационной жалобы состоится 12 июля в 10.00. Он также отметил, что суду необходимо получить результаты судмедэкспертизы относительно состояния здоровья Ю.Тимошенко.