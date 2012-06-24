Власенко считает, что решение Европейского суда освободит Тимошенко

Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

В частности, на вопрос, считает ли он, что решение Европейского суда позволит Ю.Тимошенко выйти на свободу, С.Власенко ответил утвердительно и добавил, что в определенных случаях такие решения Европейского суда не требуют дополнительной имплементации в Украине.

Он отметил, что по существующей практике, заседание будет коротким – 30 минут будет иметь сторона заявителя и 30 минут - представитель государства. "Единственное, что могу отметить, что в письме, полученном нами из Европейского суда, указано, что за полчаса до заседания президент палаты ждет представителей двух сторон для согласования процедурных моментов рассмотрения дела. Поэтому, возможно, будет установлен иной регламент", - добавил он.

Относительно сроков оглашения решения суда, С.Власенко добавил, что единой практики не существует. Решение может быть оглашено как в течение недели, так и через полгода. "Мы будем просить суд огласить решение по нашему делу максимально быстро, потому что права Юлии Тимошенко в Украине постоянно нарушаются", - добавил он.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека рассмотрит дело Ю.Тимошенко 28 августа. Обращение Ю.Тимошенко в суд касается нарушения базовых статей Европейской конвенции по правам человека.