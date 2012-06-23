Объединенная оппозиция отметила 22 июня молитвой

Как передает корреспондент УНИАН, состоялась Молитва памяти по погибшим в войне на житомирском Русско-Вильском кладбище.

Присутствующие на митинге помолились за души погибших и вместе прочитали молитву «Отче Наш».

Руководитель регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции «За Батьківщину» Геннадий Зубко призвал присутствующих быть благодарными всем, кто погиб, и всем, кто выстоял в битвах, за возможность свободно жить на украинской земле.