Объединенная оппозиция отметила 22 июня молитвой

00:54, 23 июня 2012
Политика
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22 июня в Житомире, в День скорби и почтения памяти жертв войны, Объединенная оппозиция и духовенство провели отдельный от власти молебен.

Как передает корреспондент УНИАН, состоялась Молитва памяти по погибшим в войне на житомирском Русско-Вильском кладбище.

Присутствующие на митинге помолились за души погибших и вместе прочитали молитву «Отче Наш».

Руководитель регионального избирательного штаба Объединенной оппозиции «За Батьківщину» Геннадий Зубко призвал присутствующих быть благодарными всем, кто погиб, и всем, кто выстоял в битвах, за возможность свободно жить на украинской земле.

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