Газпром в этом году рассчитывает продать Украине 40 млрд куб. м газа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев.

«Украина ведет сейчас активно закачку газа в свои ПХГ», - сказал он, отметив, что по итогам 2012 года Украина выйдет на закупку 40 млрд куб. м, что предусмотрено контрактами.

«Это контрактное обязательство», - сказал А.Медведев, отвечая на вопрос, планирует ли на сегодня «Газпром» продать 40 млрд куб. м.

По его словам, во время холодов Украина потребляет газ на уровне 64 млрд куб. м, что в целом по году приведет к контрактным показателям.

«В Украину поступит не меньше или около 40 млрд куб. м», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли «Газпром» применять штрафные санкции за недобор, А.Медведев сказал: «Выполнение условий «бери или плати» не является на газовом рынке штрафными санкциями. Есть особенности в нашем украинском контракте, но я думаю, что с учетом той ситуации, которая по закачке складывается, Украина будет в состоянии исполнить свои обязательства по «take or pay».

При этом он сообщил, что контрактные обязательства Украины в 2011 году выполнены в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

31 мая председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища ставит под угрозу стабильное обеспечение Европы газом будущей зимой.

7 июня было подписано соглашение о предоставлении «Газпромом» аванса в размере 2 млрд долл. «Нафтогазу Украины» за транзит газа.

В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что используют 2 млрд долл., полученных авансом от ОАО «Газпром» за транзит газа, для создания запаса природного газа в украинских ПХГ в рамках подготовки страны к прохождению отопительного сезона 2012-2013 годов.