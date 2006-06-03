Ющенко: честность вступления в вузы будет на особом контроле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что во время экзаменов честность и прозрачность вступительной кампании будут на особенном контроле власти.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу.

“Качественное образование наших детей – это стратегическая инвестиция для страны, только умное и образованное поколение может ставить высокие задачи и достигать их. Сегодня, во время выпускных и вступительных экзаменов, честность и прозрачность вступительной кампании будет на особенном контроле власти. Я требую от правительства создать условия, в которых преподавание в школах будет качественным, а поступление в вузы – честным”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он обратился ко всем родителям выпускников, а также к каждому абитуриенту с призывом вместе искоренять коррупцию в сфере образования. “Сообщайте о каждом случае взяточничества - наша средняя и высшая школа должны стать территорией без коррупции”, - призвал Президент.

Кроме того, напомнив, что на этой неделе в некоторых городах Украины состоялся первый этап независимого вступительного тестирования выпускников школ, Президент отметил: “Если результат будет успешным, то эта практика будет внедрена в масштабах всей страны”.

Также в своем обращении В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность сохранения и развития украинского языка: “Конституция Украины четко определяет единственный государственный язык – украинский. Украина – единственная страна, которая обязана хранить и развивать украинский язык”, - отметил он, подчеркнув, что выступает разнообразие языков в общении - чем больше языков знает человек, тем больше у него шансов для самореализации в творческом плане. В то же время Президент отметил, что выступает “против спекуляции на языковую тему”.

В.ЮЩЕНКО акцентировал на том, что молодое поколение является мудрым, патриотическим, образованным, и что он как глава государства возлагает большие надежды на молодежь. Он также призвал молодых людей не выезжать с Украины.