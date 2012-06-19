Фан-зона и палатки «Батькивщины» на Крещатике теперь будут стоять рядом

Об этом УНИАН сказали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, комментируя намерения увеличить территорию официальной фан-зоны чемпионата.

“Ни одну из установленных конструкций не будут демонтировать при расширении фан-зоны. Все, что установлено, – останется”, - заверили в пресс-службе и добавили, что ограждение фан-зоны пройдет рядом с палатками оппозиции, которые останутся вне ее пределов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня председатель КГГА Александр Попов сообщил, что границы официальной фан-зоны Евро-2012 в Киеве расширят до Бессарабской площади.

По его словам, увеличение киевской фан-зоны вызвано ее невероятной популярностью, как среди киевлян, гостей со всей страны, так и среди иностранных туристов, которых все больше прибывает в столицу Украины.