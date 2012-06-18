Януковичу снова ответили, что формат Украины и ТС в формате «3+1» нереальна

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщила министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Ты можешь принять все обязательства, которые есть в этом объединении, либо не принимать никаких обязательств и не получать никаких прав. Какой-то средней возможности быть не может. Формат "3+1" нереален», - сказала Т.Валовая.

При этом она подчеркнула, что отношения с Украиной всегда будут носить «особый характер».

Она напомнила, что первая заграничная поездка председателя ЕЭК Виктора Христенко была осуществлена в Украину, где с украинскими чиновниками обсуждался вопрос сотрудничества.

При этом Т.Валовая отметила, что именно с Украиной был начат процесс формирования ЕЭП.

«У нас нет базового документа о формировании ЕЭП, у нас есть 17 отраслевых соглашений по одной простой причине, что таким базовым соглашением был договор от 2003 года, подписанный Россией, Беларусью, Казахстаном и Украиной. Именно на базе этого договора мы строили работу по отраслям», - сказала она.

По ее словам, во время переговоров с Украиной в 2003-2005 годах результатом стало понимание того, что ЕЭП – это целостная структура, в которой не может быть промежуточной стадии членства.

При этом Т.Валовая отметила, что стороны имеют новый договор о Зоне свободной торговли в рамках СНГ и этот документ создает более привилегированные отношения между Украиной и ТС.

Она напомнила, что РФ в отличии от Украины этот документ не ратифицировала.

Как сообщал УНИАН, 28 июня 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля 2011 года делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате «3+1». Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля 2011 года премьер-министр России Владимир Путин сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме «3+1». Вместе с этим, 15 июля В.Путин заявил, что пока неизвестно, войдет ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

24 августа 2011 года Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не готова предложить Украине особых условий членства в Таможенном союзе - либо пускай вступает на общих основаниях, либо к ней может быть применен другой режим.

В конце марта 2012 года первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский заявил, что Украина снова предложила странам Таможенного союза сотрудничество в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

Справка УНИАН, Евразийская экономическая комиссия – единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства.