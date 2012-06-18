Литвин прогнозирует тысячу поправок к языковому законопроекту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на брифинге.

В.Литвин напомнил, что в соответствии с регламентом ВР народные депутаты Украины завтра до 18 час. имеют право вносить свои предложения и поправки.

«На утро их поступило 447 поправок. Думаю, что их, судя по настроениям, будет где-то в пределах тысячи, возможно немного меньше», - подчеркнул В.Литвин.

Он напомнил, что после этого профильный комитет должен рассмотреть поправки к данному законопроекту, подготовить сравнительную таблицу, а далее главное юридическое управление ВР должно проработать подготовленный ко второму чтению законопроект «с точки зрения юридической техники». «На этой неделе, как кое-кто пророчил (очевидно, речь идет об одном из авторов законопроекта народном депутате Сергее Кивалове, который говорил, что 19 июня будет рассматриваться «языковой» закон – УНИАН) он рассматриваться не может, исходя из требований и норм регламента», - подчеркнул В.Литвин.