Литвину предлагают задействовать «сенсорную кнопку»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Мартыненко сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

Он отметил, что необходимо, чтобы каждый народный депутат Украины, как и предусмотрено Конституцией Украины, голосовал только за себя.

Н.Мартыненко напомнил, что уже неоднократно оппозиция вносила законопроекты, которые касались того, чтобы каждый депутат голосовал только за себя, но они не поддерживались парламентским большинством.

Поэтому лидер фракции НУ-НС предложил, чтобы большинство внесло соответствующий законопроект и оппозиция готова его поддержать.

Н.Мартыненко отметил, что другим выходом из ситуации является то, чтобы В.Литвин своим распоряжением ввел в действие «сенсорную кнопку», которая не позволит народным депутатам голосовать за своих коллег.

Он отметил, что во время голосования за «языковой» законопроект в сессионном зале отсутствовали 62 народных депутата и это притом, что за первое чтение данного законопроекта проголосовали 234 народных депутата.

Он также добавил, что на последних двух неделях работы парламента в сессионном режиме во время текущей сессии предлагается рассмотреть еще два законопроекта, касающиеся языка.

По его словам, один из законопроектов предусматривает ввести в судебной сфере «русский язык в судопроизводство».

«Мы опять продолжаем проигрывать эту пластинку», - подчеркнул он.

Лидер фракции НУ-НС отметил, что еще одним законопроектом предусматривается «опять же таким вмешательство в языковой вопрос».

По его словам, речь идет об изменениях в Кодекс административного судопроизводства и Гражданского процессуального кодекса.

Н.Мартыненко предложил законопроекты, которые связаны с языковым вопросом, снять с рассмотрения ВР.

По его словам, не нужно «заниматься популизмом, расколом общества, а необходимо заняться теми вещами, которые требует на сегодняшний день общество».

Справка УНИАН. Аппарат ВР провел сертификацию модернизированной системы “Рада-3” с использованием сенсорной клавиши в 2008 году, когда спикером ВР был Арсений Яценюк. Данная система предполагает, что голосование депутат начинает с нажатия сенсорной клавиши, удерживая которую, он должен нажать кнопку "За", "Против" или "Воздержался". Предусматривается, что если на протяжении 11 отведенных для голосования секунд парламентарий отпустит одну из кнопок, его голос не засчитывается.