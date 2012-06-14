Тарасюк: Прибегнув к демаршу, власть расписалась в своей немощности

Об этом Б.Тарасюк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Во-первых, удивляет сама природа этого демарша, в котором употребляется термин о злоупотреблении. Я выскажу мнение коллег из Европарламента, для которых поведение членов делегации от Партии регионов было, мягко говоря, странным. Об этом они говорили”, - сказал Б.Тарасюк.

Депутат считает, что ситуация, сложившаяся на заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС сегодня в Страсбурге, была привычной для таких мероприятий, когда стороны пытаются прийти к компромиссу, однако если нет согласия большинства, то предложенные предложения отклоняются.

“Так вышло, что партнеры из Партии регионов о слове “компромисс” забыли. Для них имеет значение лишь все то, что они хотят”, - отметил Б.Тарасюк.

“Прибегнув к этому демаршу, партия власти расписалась в своей немощности, нелепости и неспособности работать с международными партнерами”, - убежден он.

При этом сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества отметил, что считает сбалансированным текст итогового заявления.

Б.Тарасюк также отметил, что и он, как сопредседатель Комитета, и представители европейской делегации стремились найти компромисс.

“Неуступчивая и непрофессиональная позиция Леонида Кожары (депутата от Партии регионов) не дала возможности достичь компромисса, на который я и другие члены парламента готовы были пойти”, - подчеркнул Б.Тарасюк.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе Партии регионов заявили, что представители парламентского большинства украинской части делегации Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС (Л.Кожара, Анатолий Кинах, Ирина Бережная, Максим Луцкий, Олег Надоша) покинули заседание комитета в знак протеста против действий председателя украинской части делегации Б.Тарасюка при голосовании за итоговое заявление и рекомендации комитета сегодня в Страсбурге.

По их словам, глава украинской части делегации «грубо проигнорировал требование членов делегации не включать в текст заключительного заявления положения, нарушающие европейские стандарты и принципы верховенства права, в частности, невмешательство в деятельность судебной системы власти и давления на суд».

Л.Кожара предлагал исключить из текста заявления пункт 4, который сформулирован таким образом: “(Комитет – УНИАН) уделяет специальное внимание резолюции Европейского парламента от 24 мая 2012 года, которая призывает украинскую власть решить цивилизованным образом проблему, возникшую с осуждением лидеров украинской оппозиции на политически мотивированных основаниях, путем немедленного и безусловного их освобождения из-под стражи и предоставления им разрешения на участие в предстоящих парламентских выборах; подчеркивает в связи с этим свой призыв к Верховной Раде продемонстрировать политическую волю и исключить из украинского уголовного законодательства все положения, по которым политик может нести уголовную ответственность за его/ее политические решения, понимая, что такие юридические пережитки советского прошлого не отвечают европейским стандартам”.

Л.Кожара предлагал заменить этот абзац такими словами: “(Комитет – УНИАН) уделяет специальное внимание важной резолюции Европейского парламента от 24 мая 2012 года и призывает украинскую власть реализовать ее”.

Голосование проводил сопредседатель Комитета, польский депутат Европарламента Павел Коваль.