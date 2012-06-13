Политсовет «Нашей Украины» до сих пор обезглавлен

Члены политсовета партии "Наша Украина" до сих пор не избрали себе председателя. По инфоормации издания Коммерсант-Украина, Виктор Ющенко взял паузу до 22 июня, сказав, что ему необходимо проконсультироваться с главами областных организаций партии.

Ранее в качестве одного из претендентов на эту должность рассматривалась бывшая глава секретариата президента Вера Ульянченко. "Однако, учитывая, что киевская городская парторганизация намерена поставить вопрос об исключении Веры Ульянченко из партии, маловероятно, что она возглавит политсовет",— отмечает источник "Ъ" в НУ.

По словам народного депутата Зиновия Шкутяка, вчера на заседании вопрос избрания председателя политсовета даже не обсуждался. "Это будет темой следующего нашего собрания",— сказал он.

В ходе заседания члены политсовета приняли решение выдвинуть на парламентских выборах своих кандидатов в народные депутаты по общегосударственному избирательному округу. Как известно, против этого выступал бывший глава политсовета НУ Валентин Наливайченко. Он предлагал партии не конкурировать со списком кандидатов от объединенной оппозиции, а сосредоточиться на выборах в мажоритарных округах.