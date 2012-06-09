Меркель не приедет на Евро, по крайней мере на групповой этап

Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на ее пресс-секретаря Стеффана Сейберта.

По данным агентства, А.Меркель может приехать на матчи сборной в случае ее выхода в четвертьфинал, которые будут проходить 21 или 22 июня в Польше.

Как сообщал УНИАН, А.Меркель на этой неделе посетила немецкую сборную в польском Гданьске. Первые три матча Евро-2012 Германия будет играть во Львове и Харькове.

Ранее А.Меркель заявляла о возможном бойкоте матчей Евро-2012 в Украине в связи с делом экс-премьера Юлии Тимошенко.