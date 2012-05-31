Попов - о выборах мэра: Скажут завтра – буду готов завтра...

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал сегодня на пресс-конференции журналистам, комментируя информацию, что 3 июня будто бы завершаются полномочия Л.Черновецкого.

«Что касается легитимности и дальнейших действий городского головы – я не юрист, поэтому консультировался – законом прописано по этому поводу, что мэр исполняет свои обязанности до тех пор, когда следующий кандидат, победивший на выборах, примет присягу. То есть, с таким утверждением закона мы понимаем, что решения городского совета, подписанные городским головой, будут легитимными, пока не состоятся выборы и не будет избран новый городской голова», - сказал А.Попов.

На вопрос, когда бы он хотел, чтобы состоялись выборы Киевского городского головы, нынешний председатель КГГА сказал, что ему все равно.

«Скажут завтра – буду готов завтра, послезавтра – послезавтра, через год, через три. Мне все равно. Я готов к любым срокам. Они меня не пугают», - сказал А.Попов.

При этом, по его словам, на сегодняшний день в комитетах ВР есть несколько соответствующих проектов решений о выборах городского головы столицы. А.Попов выразил надежду, что какой-то один из них будет принят уже в ближайшее время.

А.Попов добавил, что он уверен в том, что нынешняя власть столицы умеет работать и добавил, что за полтора года, которые он возглавляет КГГА, в столице реализовано уже много проектов, которые требовал город и которые в свое время или были приостановлены, или вообще не начинались. Он отметил также, что команда на сегодняшний день видит перспективу развития города и это очень важно.