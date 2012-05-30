Кличко: 3 июня мэр Черновецкий теряет свою легитимность

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В частности, В.Кличко подчеркнул, что с 3 июня мэр Киева Л.Черновецкий теряет свою легитимность, и с этой даты все его подписи под любыми документами будут недействительны. «УДАР», в свою очередь, не допустит беззакония в столице, поэтому будет обжаловать в суде все решения, подписанные нелегитимным мэром, сказал он.

Политик выразил удивление пассивностью парламентариев, которые не спешат назначать очередные выборы мэра столицы. «Защита самоуправления в Киеве - не менее важный вопрос, чем защита языка», – убежден В.Кличко. Он заверил, что партия «УДАР» будет добиваться возвращения киевлянам права избирать действенного городского председателя.

«Киевляне не понимают, почему городом правит президентский наместник. Поэтому наша политическая сила в парламенте будет добиваться в первую очередь изменений к закону о столице, чтобы вернуть Киеву самоуправление», – пообещал лидер «УДАРа». Он напомнил, что вместе с коллегами по фракции в Киевсовете неоднократно судился с Л.Черновецким относительно его прогулов, невыполнения должностных обязанностей, других системных нарушений, однако действующая власть всячески поддерживает в этих спорах именно Л.Черновецкого. «Давайте называть вещи своими именами: Попов покрывает Черновецкого, потому что они – одна команда», – убежден В.Кличко.

Политик также напомнил, что на днях представители БЮТ перерегистрировали в парламенте постановление о назначении выборов мэра Киева, однако неизвестно, когда профильный парламентский комитет рассмотрит этот вопрос, и когда постановление может попасть в сессионный зал.

«Городской власти такое затягивание выборов играет лишь на руку. Сегодня администрация делает все, чтобы поднять рейтинг представителя власти в Киеве Попова, ведь известно, что разрыв между основными конкурентами сегодня составляет приблизительно 10 процентов. И только поэтому выборы мэра в Киеве не проходят, – отметил В.Кличко. – Если ВР ответственна, в чем есть большие сомнения, выборы мэра должны быть назначены на осень 2012 года».