Проект постановления: выборы в Киеве нужно провести как можно скорее

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, народные депутаты Украины Н.Томенко, Владимир Яворивский и Юрий Одарченко зарегистрировали в парламенте проект постановления «О назначении очередных выборов Киевского городского председателя и внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета» (р.№10011 взамен №10011 от 8.02.2012 г. н.д. В.Яворивского).

Этим проектом предлагается назначить очередные выборы Киевского городского председателя и внеочередные выборы депутатов Киевского городского совета на воскресенье, следующее после завершения 60-дневного срока со дня вступления в силу этого постановления, и провести их в порядке, определенном Законом Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Обосновывая необходимость принятия постановления, ее авторы напоминают, что нынешний Киевский городской председатель был избран на 4 года и срок его полномочий истекает 3 июня 2012 года. В тоже время срок полномочий Киевского городского совета является недостаточно определенным: по Конституции, которая действовала в 2008 году (когда проходили выборы), он был избран на 5 лет, однако, как известно, Конституционный Суд признал соответствующие положения неконституционными, вернув 4-летний срок избрания.

Кроме того, говорится в сообщении пресс-службы Н.Томенко, народные депутаты обращают внимание на то, что еще в феврале 2009 года в парламенте была создана Временная следственная комиссия по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа. По результатам работы Временная следственная комиссия пришла к заключению, что должностные лица органов Киевской городской власти цинично и вызывающе нарушают требования законодательства, нивелируют нормы права, наносят своими противоправными действиями значительный ущерб государственному и столичному бюджетам, лишают территориальную общину Киева неотчуждаемой собственности, подрывают установленные принципы государственного устройства и местного самоуправления.

Авторы документа также отмечают, что на данный момент в Киеве отсутствует легитимный городской голова, из-за чего выборы необходимо провести как можно скорее. Кроме того, они обращают внимание на то, что, поскольку имеются основания для назначения внеочередных выборов в Киевский городской совет, а также с целью приведения в соответствие сроков полномочий Киевского городского председателя и Киевского городского совета, следует назначить выборы городского головы и депутатов городского совета одновременно.