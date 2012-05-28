Януковичу подарили комплект формы пограничника

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, В.Янукович осмотрел современный мобильный комплекс паспортного контроля, модернизированный мобильный тепловизионный комплекс для прикрытия границы и пунктов пропуска, специальные информационно-телекоммуникационные комплексы для обеспечения связи. Как проинформировали Президента пограничники, подавляющее большинство представленной техники - отечественные разработки.

В.Янукович также осмотрел образцы новой формы пограничников - председатель ГПСУ Николай Литвин презентовал Президенту один из комплектов.

Кроме того, Президент осмотрел образцы техники, которую пограничники получили в рамках международных программ. Это, в частности, внедорожные автомобили, мобильный комплекс контроля над перемещением ядерных и радиоактивных материалов.

В целом, в рамках совместных проектов с Министерством обороны США и Европейской комиссией, Государственная пограничная служба Украины получила 474 единицы транспортных средств, в том числе 165 автомобилей, 183 мотоцикла, 110 квадроциклов, 50 снегоходов, 11 малых катеров и лодок, 128 приборов ночного видения, технические средства пограничного контроля и радиологические лаборатории, отмечается в сообщении.