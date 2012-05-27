Огрызко: если общество не начнет протестовать, перспективы - довольно печальные

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что негативные последствия резолюции Европарламента отразятся на каждом украинце. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«В действительности у нас будет мощное негативное влияние на все общество. И если общество не начнет протестовать, публично, на улицах, в СМИ выражать свой протест, перспективы у этого общества будут довольно печальные», - говорит Огрызко.

Экс-министр предостерегает: «пока люди будут спать и тихонько на кухнях себе будут ворчать, до тех пор они будут иметь то, что сегодня имеют. И до тех пор этим будут пользоваться руководители государства. Я читал, что сейчас серьезно обсуждают изменения в Кодекс о труде с перспективой выхода на возможность увеличения рабочего дня до 10-12 часов. Если уже это не побудит к действиям, тогда, значит, мы достойны того, что имеем.

Всегда повторяю, если человек с таким соглашается, то это его выбор. Поэтому хочется, чтобы каждый задумался, какое это будет иметь последствие для него лично. Но верю в то, что "благодаря" действиям сегодняшней власти граждане станут более сознательными», - резюмировал Огрызко.

Полностью интервью экс-министра "Владимир Огрызко: Закон о языках от ПР - это идеологическая война против Украины".