Тимошенко дали разрешение на один звонок - как исключение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Разрешение на телефонный разговор предоставлен Ю.Тимошенко в виде исключения, поскольку это не предусмотрено законодательством, отмечается в сообщении.

«Учитывая особенность существующей ситуации в семье, после согласования этого вопроса с руководством Качановской исправительной колонии (№54), в виде исключения предоставлено разрешение осужденной Ю.Тимошенко на осуществление телефонного звонка для выражения соболезнования родным», - сообщили в ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, свекор экс-премьер-министра Ю.Тимошенко Геннадий Тимошенко умер сегодня ночью в результате тяжелой болезни.

Между тем в Государственной пенитенциарной службе заявили, что предоставление Ю.Тимошенко права кратковременного выезда на похороны ее свекра противоречит законодательству.

По данным ГПтС, осужденным могут быть разрешены кратковременные выезды только в связи с исключительными личными обстоятельствами, а именно - стихийнымй бедствием, повлекшим значительный материальный ущерб осужденному или его семье, а также в связи со смертью или тяжелой болезнью (угрожающей жизни больного) близкого родственника.

«К близким родственникам в данном случае относятся только супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Мы выражаем соболезнования Ю.Тимошенко в связи со смертью ее свекра, однако предоставление ей права кратковременного выезда будет противоречить законодательству», - сказал помощник председателя ГПтСУ Игорь Андрушко.