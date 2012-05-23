Кличко: у Европы есть еще один повод говорить о царящей в Украине коррупции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР".

«В такой ситуации все должны осознавать: если факты подтвердятся, это будет означать, что этот человек подорвал авторитет не только украинского спорта, но и страны в целом. Ответы на все вопросы должно дать независимое расследование данного факта как внутри Украины, так и совместно с британскими властями», – цитирует В.Кличко его пресс-служба.

При этом лидер партии отмечает, что события, развернувшиеся вокруг В.Геращенко "еще один повод для Европы говорить о коррупции, царящей в Украине". "Беспринципность и торгашество, которые разъедают украинскую политику, теперь проникли и в спорт», – сказал В. Кличко.

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Как сообщалось, генеральный секретарь НОК Украины В.Геращенко подозревается в попытке продажи билетов на летние Олимпийские игры в Лондоне на "черном" рынке.

Вероятнее всего, генсек НОК, который занимал эту должность с 1997 года, намеревался сбыть на "черном" рынке около 100 билетов стоимостью несколько тысяч долларов. Это выяснилось после того, как один из репортеров британской вещательной корпорации Би-би-си выступил в роли покупателя, пообщавшись по телефону с В.Геращенко о возможной продаже билетов на Олимпиаду. Генсек комитета встретился в Лондоне с подставным покупателем и сообщил ему, что готов продать почти сотню билетов, которые остались после их распространения среди болельщиков, тренеров и чиновников.

После того, как о скандальной ситуации стало известно, В.Геращенко сразу же был отстранен от должности, сообщил президент НОК Сергей Бубка.

В Великобритании продажа билетов на Олимпийские игры на "черном" рынке является уголовным преступлением, за которое предусмотрен штраф в размере около 30 тыс. дол. Кроме того, такие спекуляции запрещены и правилами Международного олимпийского комитета. Сам В.Геращенко утверждает, что ничего противоправного не совершал.