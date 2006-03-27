Первые данные о выборах Киевсовета и мэра

Трехпроцентный избирательный барьер на выборах в Киевский городской совет по результатам обработанных данных с 2,54% (то есть с 26 из 1024) участков преодолели: Блок Юлии Тимошенко, Блок Леонида Черновецкого, Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП, блок «Наша Украина», Киевское городское отделение Партии регионов, Народный блок Литвина, Киевское городское отделение Коммунистической партии Украины, Киевское городское отделение Социалистической партии Украины, избирательный блок “Гражданский актив Киева” и “Оппозиционный блок НЕ ТАК!”.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, лидирует БЮТ, который набрал 22,51% голосов, Блок Черновецкого – 12,69%, Блок Кличко – 8,55%, «Наша Украина» - 7,64%, Партия регионов – 5,07%, Блок Литвина – 4,02%, КПУ – 4,0%, СПУ – 3,9%, ГАК – 3,68%, «Не Так!» - 3,16%.

При этом по выборам Киевского городского председателя, по данным КГТИК на 7.50 с обработанных 1,5% участков, побеждает Александр ОМЕЛЬЧЕНКО с 30,18% голосов, дальше идет Леонид Черновецкий – 27,4% и Виталий КЛИЧКО – 17,84%.