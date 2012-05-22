Регионал: нардепов никто не вынудит разговаривать на государственном языке
10:39, 22 мая 2012Политика
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Колесниченко сослался на регламент Верховной Рады.
Вадим Колесниченко вышел в чат
Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил, что нардепов в парламенте никто и никогда не вынудит разговаривать на украинском языке.
Об этом он сказал во время чата с читателями Главреда.
"Никто никого никогда не будет заставлять и не заставит говорить на государственном языке. В парламенте желающие говорить на негосударственном языке имеют на это право в соответствии с Законом «О регламенте»", - подчеркнул Колесниченко.
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