Регионал: нардепов никто не вынудит разговаривать на государственном языке

Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил, что нардепов в парламенте никто и никогда не вынудит разговаривать на украинском языке.

Об этом он сказал во время чата с читателями Главреда.

"Никто никого никогда не будет заставлять и не заставит говорить на государственном языке. В парламенте желающие говорить на негосударственном языке имеют на это право в соответствии с Законом «О регламенте»", - подчеркнул Колесниченко.