Евродепутат предлагает наблюдать за делом Луценко так же, как за Тимошенко

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении П.Коваля (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша).

“Согласно украинским СМИ, Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Печерского районного суда Киева бывшему министру внутренних дел Ю.Луценко, который был приговорен к 4 годам заключения за злоупотребление служебным положением. Я принял во внимание этот вызывающий сожаление факт. Приговор еще раз продемонстрировал, что политические решения должны были бы быть предметом скорее политической ответственности, чем уголовной”, - сказано в заявлении.

П.Коваль призвал украинские власти гарантировать, чтобы кассационный процесс по делу Ю.Луценко был по возможности более прозрачным.

“Я приветствую решение премьер-министра Украины Н.Азарова принять идею Европейского парламента о направлении международных экспертов наблюдать за процессом Юлии Тимошенко с полным доступом к судьям, адвокатам и документам. Я призываю к созданию такого же органа по наблюдению за процессом Ю.Луценко”, - подчеркнул П.Коваль.

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Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценк Печерским райсудом. Защита пообещала подать кассацию на это решение апелляционного суда.

Кроме того, в настоящее время Печерский райсуд рассматривает дело по обвинению Ю.Луценко в организации незаконной слежки во время расследования дела об отравлении экс-Президента Виктора Ющенко. 1 июня суд продолжит рассмотрение дела по обвинению Ю.Луценко в организации незаконной слежки за водителем экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко. По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка.