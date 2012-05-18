Адвокат украинцев России заявляет о нарушениях при ликвидации объединения

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил адвокат ОУР Алим Жгулёв.

«Мы не согласны ни с одним обвинением Минюста. Мы собираемся подавать кассацию в коллегию Верховного суда», - сказал А.Жгулёв.

По его словам, ОУР приняла все меры для ликвидации замечаний, которые сделал Минюст РФ.

Так, 26 мая 2011 года был проведен внеочередной съезд ОУР, на котором в устав ОУР были внесены и утверждены соответствующие правки. Однако Минюст почему-то отказал в регистрации изменений.

Кроме того, по требованию Минюста были созданы дополнительные отделения ОУР в регионах России.

«Таким образом, претензии Минюста, что отделения ОУР созданы менее чем в половине субъектов РФ, на момент рассмотрения дела необоснованные», - отметил А.Жгулёв.

Также адвокат акцентировал внимание на том, что ликвидация юридического лица является крайним шагом реагирования государства на допущенные организацией нарушения, поэтому ликвидации должен предшествовать штраф.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, Верховный суд России окончательно принял решение ликвидировать Объединение украинцев России и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

29 февраля 2012 года для предупреждения создания неизвестными лицами новой ФНКА УР в Москве прошел учредительный съезд по созданию Федеральной украинской национально-культурной автономии (ФУНКА), которая должна заменить ФНКА УР.