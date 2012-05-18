«Потерпевшего» по делу Луценко за руку в суд приведет Генпрокуратура

Печерский районный суд Киева 1 июня продолжит рассмотрение дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко в организации незаконного наблюдения за водителем экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла судья Печерского районного суда Киева Анна Медушевская.

Таким образом она удовлетворила ходатайство защиты экс-министра, в которой он просил обеспечить явку на судебное заседание В.Давыденко.

Как отмечается в решении, обеспечить явку В.Давыденко в суд должна Генеральная прокуратура.

Следующее судебное заседание должно состояться 1 июня в 8.30.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении экс-Президента В.Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как написали прокуроры в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), являясь представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко».

В свою очередь, В.Давыденко на допросе в суде 18 августа 2011 года заявлял, что его права не нарушались.

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка.