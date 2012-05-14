Украинские экологи тоже хотят бойкотировать Евро-2012

Они подписали и направили обращение к народным депутатам и руководителям фракций в Верховной Раде Украины с просьбой не поддерживать в первом чтении антиэкологические законопроекты №№ 10218 и 10222, подготовленные Министерством юстиции и депутатом от Партии регионов Юрием Мирошниченко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра.

По мнению экологов, данные законопроекты полностью разрушают государственную экологическую безопасность страны, так как лишают местные советы экологических прав, ликвидируют территориальные органы Минприроды Украины, отнимают у экологических, лесных и охотничьих инспекторов права составлять протоколы на браконьеров и загрязнителей окружающей среды, закрывают Национальную комиссию по Красной книге, оставляют леса вне государственного контроля.

Экологи считают, что эти законопроекты разработаны чиновниками Минюста неквалифицированно, в спешке и без консультаций со специалистами. Против них выступили Научно-экспертное управление ВР, а также профильные комитеты Верховной Рады.

«Мы считаем, что цивилизованное европейское государство не может существовать без действенного экологического контроля», – сказано в обращении.

В случае принятия данных законопроектов в первом чтении экологи будут обращаться к международной общественности с просьбой бойкотировать Евро-2012.

Ранее с такой просьбой к международным организациям уже обратились украинские зоозащитники, встревоженные массовым уничтожением беспризорных собак на улицах украинских городов.