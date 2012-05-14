Томенко разгадал «глубокую сущность» местного самоуправления от ПР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко, напомнив, что в конце мая завершается срок пребывания в должности Киевского городского головы Леонида Черновецкого. Учитывая это, обсуждаются разные варианты того, когда будет принято постановление Верховной Рады о назначении новых выборов в Киеве.

Анализируя сложившуюся ситуацию, Н.Томенко назвал понятным, что сегодня определение даты выборов Киевского городского головы напрямую зависит от субъективного фактора: готовности кандидата от Партии регионов, председателя КГГА Александра Попова победить на этих выборах. Исходя из этого, Администрация Президента даст соответствующее указание парламентскому большинству, и решение о назначении даты выборов будет принято на протяжении нескольких дней, отметил вице-спикер.

«Принцип так называемого местного самоуправления от Партии регионов в украинской столице простой: если окончательно удастся убедить Виталия Кличко, которого поддержали все оппозиционные партии, не принимать участия в выборах, то выборы состоятся в конце июля. Если же Виталий Кличко останется единственным кандидатом от оппозиции с готовностью принимать участие в избирательной кампании летом, то выборы будут проводиться либо одновременно с парламентскими (28 октября), либо еще позже», - считает Н.Томенко.

«Так вот, принцип власти очень простой: для того, чтобы начинать выборы, нужно иметь стопроцентную уверенность, что победит кандидат от Партии регионов. В этом заложена «глубокая сущность» местного самоуправления от Партии регионов», - добавил Н.Томенко.