Яценюк: Кличко отказался идти в мэры Киева
09:10, 14 мая 2012Политика
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По словам Яценюка, лидер партии УДАР Виталий Кличко отказался от участия в выборах киевского городского головы.
|Яценюк заявил, что Кличко отказался от идеи идти в мэры
"А он уже принял для себя решение. Насколько я знаю, он отказался от участия в выборах мэра Киева. Это отдельная история", - сказал Яценюк в интервью изданию "Коммерсант-Украина".
При этом других подробностей он не сообщил.
Напомним, ранее в интервью Кличко заявлял, что не хочет быть мэром, не влияющим на процессы, и поэтому его политсила будет добиваться возвращения полномочий городскому голове.
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