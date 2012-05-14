Яценюк: Кличко отказался идти в мэры Киева

Глава партии "Фронт змін" Арсений Яценюк заявляет, что Виталий Кличко не будет принимать участия в выборах мэра Киева.

"А он уже принял для себя решение. Насколько я знаю, он отказался от участия в выборах мэра Киева. Это отдельная история", - сказал Яценюк в интервью изданию "Коммерсант-Украина".

При этом других подробностей он не сообщил.

Напомним, ранее в интервью Кличко заявлял, что не хочет быть мэром, не влияющим на процессы, и поэтому его политсила будет добиваться возвращения полномочий городскому голове.