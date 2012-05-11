Суд вернул кресло отправленному в отставку мэру Алупки

Ялтинский городской суд сегодня отменил решение городского совета Алупки, который в начале апреля выразил недоверие мэру Виктору Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратил его полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, о решении суда В.Толстоног сообщил алупкинским СМИ.

Вместе с тем горсовет не намерен возвращать кресло градоначальнику и собирается обращаться в апелляционную инстанцию.

В частности, и.о. мэра Алупки Павел Постников (ПР) заявил УНИАН, что горсовет "в установленные законом сроки подаст апелляцию" на решение суда первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, за недоверие мэру проголосовали большинство депутатов горсовета.

Ранее алупкинцы обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу и депутатам горсовета с открытым письмом, где требовали отправить В.Толстонога в отставку. Среди прочего возмущение горожан вызвало узаконивание гостиницы на бывших землях детского противотуберкулезного санатория "Шахтер".

В.Толстоног был избран мэром курортного городка, где проживают около 9 тыс человек, осенью 2010 года.