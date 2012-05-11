Грибаускайте будет говорить с Януковичем о кризисе доверия

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем будет говорить о возможном кризисе доверия между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Грибаускайте сказала сегодня на брифинге перед больницей «Укрзалізниці» в Харькове после посещения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Я буду говорить, что, к сожалению, то, что быстро началось – бойкот Ялтинского саммита, – может превратиться в серьезный кризис доверия между Украиной и Европой. Я хочу предупредить, чтобы этот ком недоверия не превратился в снежную лавину», - сказала Президент Литвы.

Она заметила, что сегодня нельзя допустить того, чтобы кризис доверия помешал подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Мы не можем все – ни Европа, ни Украина – допустить, чтобы этот кризис стал преградой для Украины в подписании соглашения об ассоциации», - сказала Д.Грибаускайте.

Как сообщал УНИАН, Д.Грибаускайте встретится с В.Януковичем сегодня вечером в Киеве.