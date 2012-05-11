Лазаренко отказался давать показания по делам Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который отбывает наказание в США, отказался давать показания по делам, возбужденным в отношении бывшего председателя украинского правительства Юлии Тимошенко.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт.

«Что касается господина Лазаренко, то у нас нет способов вынудить его согласиться давать показания представителю украинской Генпрокуратуры. Насколько я знаю, он отказал в такой встрече. И, по нашим законам, мы не имеем никакого инструментария, чтобы изменить эту его позицию", - сказал посол.

Кроме того, комментируя дело об убийстве народного депутата Украины Евгения Щербаня и письмо в Посольства США его сына Руслана Щербаня, Дж.Теффт сказал: "Еще до того, как я получил письмо, мы рассматривали некоторые предположения и обвинения, раздававшиеся в связи с этим. Мы не видели каких-либо свидетельств, которые бы связывали госпожу Тимошенко с убийством Евгения Щербаня".

"Расследованием дел, связанных в конечном итоге с делом Лазаренко, занималось Министерство юстиции США и ФБР. Мне необходимо спрашивать их о наличии такой информации. Но до сих пор в той информации, которая имеется, не было ничего о ее причастности к убийству Щербаня", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко и П.Лазаренко уголовное дело за перекладывание долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

28 марта заместитель генерального прокурора Украины Евгений Блаживский заявил, что по этому делу экс-премьер-министр Украины П.Лазаренко не допрашивался как свидетель, однако у следователей подразделений СБУ есть уголовные дела, касающиеся преступной деятельности Ю.Тимошенко и других лиц, в том числе П.Лазаренко.

В апреле этого года Киевский райсуд Харькова начал рассмотрение дела в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности убийства председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих лиц.

В августе 2011 года первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

4 апреля 2012 года сын Е.Щербаня Руслан заявил о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование. С аналогичной просьбой Р.Щербань обратился также в Посольство США в Украине, поскольку в этой стране находится под домашним арестом П.Лазаренко. «По моему убеждению, это звенья одной цепи», – добавил Р.Щербань.