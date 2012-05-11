Еврокомиссия выразит обеспокоенность развитием событий в Украине

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии накануне принятия доклада, запланированного на 15 мая.

“Что могу сказать: когда мы следим за реализацией политики, мы увидели несколько трендов непозитивных, например, выборочная юстиция... Есть обеспокоенность относительно Украины, и она будет отображена в докладе по Украине”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Еврокомиссия планирует представить коммюнике о реализации Европейской политики соседства в 2011 году, рекомендации на будущее, а также 12 докладов по прогрессу стран, которые имеют Планы действий в рамках Европейской политики соседства с ЕС.

Евросоюз реализует Европейскую политику соседства со странами-соседями с 2004 года. В рамках Европейской политики соседства развивается сотрудничество с 16 странами-соседями ЕС.