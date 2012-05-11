Кличко готов на компромиссы ради большинства в парламенте

"И мы готовы идти на компромиссы ради получения оппозицией большинства мест в будущем парламенте», - заявил лидер партии Виталий Кличко, отвечая на вопрос участников online-конференции на страницах Facebook.

Он выразил убеждение, что «по всем вопросам, которые затрагивают интересы государства и граждан, политики должны договариваться».

При этом политик подчеркнул, что его политическая сила жестко защищает свою позицию относительно критериев отбора кандидатов: «Надеюсь, КСД ее все-таки рассмотрит, как пообещали нам представители «Батьківщини» и «Фронту Змін», - заявил В.Кличко, выразив убеждение, что этот вопрос должен быть согласован до 12 мая - к Форуму оппозиции.